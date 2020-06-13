Россиянам рассказали, в какой валюте надежнее хранить деньги

Москва, 13 июня. Экономист Дмитрий Прокофьев объяснил россиянам, в какой валюте лучше всего хранить деньги.

Он посоветовал хранить сбережения в долларах и небольшую часть в евро. По словам экономиста, на расходы необходимо оставлять российские рубли, передает «Пятый канал».

«На первом месте держать большую часть долларов, это более ликвидная валюта. <…> Если вы рассчитываете, что вас выпустят в Европу, то вам имеет смысл купить сейчас евро», — поделился Прокофьев.

По его словам, если нужно просто «хранить деньги, имеет смысл покупать доллары». Экономист предположил, что после снятия ограничений, введенных в связи с ситуацией по COVID-19, курс доллара может вырасти.

С точки зрения собеседника, именно поэтому хранить деньги в американской валюте надежнее. Курс рубля во многом зависит от цен на нефть и действий Центробанка, отметил Прокофьев.

«В условиях карантина резко сократилась валютная выручка, которая поступает в страну», — добавил он.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин поддерживает мнение Дмитрия Прокофьева. Он также считает, что разумнее распределить сбережения по разным активам и валютам. Об этом пишет «Газета Кемерова».

Финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич считает, что наиболее надежным способом хранения сбережений для россиян станет вложение денег в ценные бумаги. В свою очередь глава банка ВТБ Андрей Костин уверен, что лучшей валютой для сбережений в России является рубль, передает «Вечерняя Москва».