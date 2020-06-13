Власти Новочеркасска назвали причину появления баннеров ко Дню России с ошибкой

Ростов-на-Дону, 13 июня. Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Юрий Лысенко.

На днях в Сети появилось множество снимков билбордов из Новочеркасска, на которых «Россия» написано с одной буквой «с». Лысенко подтвердил подлинность снимков.

По его словам, грубейшая ошибка произошла по вине рекламной компании, которая решила доработать эскиз макета, не согласовав результат с властями, пишет «Царьград».

«Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами», — написал Лысенко в Facebook.

Он поблагодарил жителей, которые, увидев ошибку, сообщили в администрацию, и принес извинения за случившееся. По его словам, власти, узнав о допущенной оплошности, практически сразу заменили все баннеры.

Сейчас проводится проверка. Лысенко пообещал наказать виновных в размещении плакатов с орографической ошибкой, сообщил телеканал «360».