Эксперт заявил о невозможности продолжения наступления ПНС Ливии без помощи Турции

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, чувствуя серьезную военную поддержку со стороны Турции будет и дальше пытаться захватить город Сирт, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения. Международному сообществу следует надавить на Анкару для возобновления переговорного процесса, заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) руководитель Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Так собеседник агентства прокомментировал сегодняшнее заявление Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) в Ливии, которая выразила серьезное беспокойство на фоне продолжающейся эскалации напряженности в районе ливийского города Сирт. Этот населенный пункт по-прежнему пытаются захватить боевики ПНС Ливии, игнорируя призыв Египта и ряда мировых держав к прекращению боевых действий.

ПНС уверовало в успех

По словам эксперта, в Триполи уже осознали, что дальнейшее продвижение в направлении восточной части Ливии уже невозможно, однако продолжают предпринимать попытки захватить как можно больше важных районов страны. Он выразил уверенность, что без поддержки Анкары бандитские группировки ПНС сразу же прекратят дальнейшие попытки атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

«На Ближнем Востоке и в Северной Африке, если кто-то чувствует, что может еще догнать противника, то ни на какие переговоры он никогда не пойдет. Мы видим, что так называемое Правительство национального согласия поверило в то, что ситуация складывается в пользу Триполи, хотя на самом деле их наступление начинает буксовать. Файез Саррадж уже прекрасно понимает, что решительной победы уже не будет, шанс упущен. Группировки ПНС могли бы, конечно, добиться большего, если бы у них было больше сил на начальном этапе их контрнаступления, но этого не получилось, ситуация выровнялась. Однако триполитанскому режиму все еще кажется, что еще что-то можно отыграть, кроме того, они тянут время перед возможными переговорами. В данной ситуации все зависит от внешнего влияния, прежде всего со стороны Турции», — объяснил аналитик.

Турецкое влияние

В ответ на беспокойство НКПЧ Коновалов предложил правозащитникам направить свои усилия в сторону Турции, которая несет непосредственную ответственность за эскалацию ливийского конфликта и продолжение кровопролития. Эксперт добавил, что как только турки прекратят снабжать боевиков ПНС контрабандным оружием и техникой, а также остановят переброску сирийских наемников из Идлиба режим Файеза Сарраджа сразу же согласится на переговоры и прекратит нападения на Сирт и другие города.

«В нынешней ситуации, как только Турция ослабит свою поддержку ПНС Ливии, то марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа пойдет на переговорный процесс. Пока в Триполи получают поставки контрабандного вооружения, пока при помощи Анкары наемники из Сирии перевозятся в Ливию ПНС будет всячески пытаться изменить ситуацию в свою пользу. Позиция Правительства национального согласия полностью определяется позицией Турции, поэтому национальной комиссии по правам человека в Ливии необходимо призывать турецкие власти к прекращению кровопролития. Честно говоря, Европейскому союзу уже пора занять какую-то более жесткую позицию касательно турецкого вмешательства в Ливию, а не заниматься поиском «следов России», — подчеркнул директор Центра стратегической конъюнктуры.

Урегулирование в Ливии невозможно без России

В заключении беседы собеседник ФАН обратил внимание на то, что только Россия может действительно повлиять на Турцию и поспособствовать возобновлению политического диалога, как это было предложено Египтом. Он напомнил, что последние несколько лет российская дипломатия неоднократно доказывала свою эффективность, поэтому ливийский вопрос также необходимо решать при непосредственном участии Москвы. Эксперт уверен, что только в таком случае возможно добиться прекращения кровопролития в Ливии, так как страны Запада не смогли добиться никаких результатов в этом направлении.

«На самом деле, последнее время мы являемся свидетелями того, что только российский фактор является определяющим в достижении любого соглашения на территориях, где вспыхивают конфликты постоянно. Даже наше Министерство обороны взяло на себя частично функции Министерства иностранных дел РФ, ведомства работают в связке, благодаря чему удается достичь очень хороших результатов. Больше никто не берет на себя такую ответственность и не пытается решать такие сложные задачи по урегулированию. Запад окончательно потерял лицо на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Россия в свою очередь зарекомендовала себя, особенно за последние пять лет. Если наша страна вступает в переговорный процесс, есть очень большая надежда, что он закончится положительно», — подытожил Коновалов.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о предстоящем визите главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в Стамбул, где намечены переговоры с их коллегами из Турции. Ожидается, что в ходе этого визита будет обсуждаться текущая ситуация в Ливии, а также вопрос урегулирования ливийского кризиса.