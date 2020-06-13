Сирия, 13 июня. Новый конвой США прибыл из Ирака в Хасаку. Курдские боевики возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в Ракке. Жители некоторых населенных пунктов на севере Алеппо выступают против перехода на турецкую лиру, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные бандгруппы: возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в Ракке.

Протурецкие силы: столкнулись с протестами населения в некоторых населенных пунктах в северной части Алеппо.

ВС Турции: готовятся разместить еще один наблюдательный пост в провинции Идлиб.

Соединенные Штаты: перебросили военный конвой на территорию Хасаки.

Провинция Алеппо

Стало известно, что жители некоторых населенных пунктов, находящихся под контролем ВС Турции и поддерживаемых ими формирований, организовали протесты против перехода на турецкую валюту. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Syria_Rebel_Obs), сирийцы отказываются использовать турецкую лиру вместо сирийского фунта, поскольку опасаются усиления турецкого влияния. Напомним, союзники Турции распорядились о смене валюты ввиду резкого падения стоимости сирийского фунта.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о еще одной вылазке неизвестных в провинции. На этот раз прогремел взрыв в административном центре провинции. Активация СВУ, которое было заложено у кольцевой развязки Аббасия в квартале Даръа аль-Балад, привела гибели трех человек. Кроме того, еще два сирийца были ранены. Двое убитых принадлежали к числу бывших боевиков вооруженной оппозиции, урегулировавших свой правовой статус с властями. Напомним, в первой половине дня также поступали данные о нападении на бывшего радикала у границы с Иорданией. В причастности к этим двум вылазкам подозреваются террористы, которые перешли к подпольной деятельности, потерпев поражение во время операции «Базальт», проводившейся летом 2018-го.

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что турецкие военнослужащие намереваются разместить еще один пост наблюдения на границе зоны «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), новый контрольно-пропускной пункт будет находиться у поселения Фаркия в десяти километрах к северо-западу от города Маарет ан-Нуман, подконтрольного Сирийской Арабской Армии (САА). Напомним, несколько часов назад сообщалось о переброске в провинцию очередного военного конвоя ВС Турции.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь прибегли к пополнению своих рядов путем проведения насильственной вербовки в оккупированных ими районах провинции. Согласно данным Twitter-канала (MohammedHawaidi), несколько человек были арестованы в населенном пункте Аль-Карама на востоке региона. Они будут принудительно направлены в тренировочные лагеря SDF для прохождения обучения.

Напомним, несколько дней назад также поступали сообщения о том, что курдские боевики возобновили вербовку несовершеннолетних. Подобные действия могут привести к возобновлению народных протестов. Как известно, сирийцы не раз выходили на демонстрации, осуждая действия «демократических сил».

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что на территорию Хасаки въехал новый американский конвой. 35 грузовиков с оборудованием и материально-техническим обеспечением проследовали в сторону города Камышлы. Колонна с подкреплениями пересекла иракскую границу через пограничный переход «Аль-Валид». Сирийские СМИ связывают усиление военного присутствия США с незаконной добычей нефти на месторождениях САР. Как известно, США и подконтрольные им «Демократические силы Сирии» (SDF) осуществляют вывоз и продажу сирийских энергоресурсов.