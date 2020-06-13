Ученый РАН назвал способ спасти жизнь при коронавирусе

Москва, 13 июня. Найден способ спасти жизнь пациента с тяжелой формой коронавируса нового типа. Об этом рассказал научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов.

По его словам, для этого нужно подавить гиперактивацию системы свертывания крови, из-за которой образуются тромбы. Атауллаханов добавил, что запустил исследование, методы которого применяются в некоторых больницах Москвы в тестовом режиме.

Он подчеркнул, что специалисты должны знать и понимать, что такое гемостаз. Все клиники делают коагулограмму, заметил Фазоил Атауллаханов, однако этот способ является архаичным, его придумали много лет назад.

«Это не один способ, а целый набор методов. Практически все эти методы очень малочувствительны при гиперкоагуляции, когда кровь избыточно склонна образовывать тромб», — пояснил он.

Как указал ученый РАН, патологоанатомы во всем мире говорят, что сосуды у погибших пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа забиты тромбами. По его словам, от инфекции страдают многие органы человека, а легкие сплошь забиты тромбами. При тяжелых формах COVID-19 развивается гиперкоагуляция. В таком случае система свертываемости крови неадекватно реагирует на ситуацию и активируется больше, чем нужно, передает телеканал «360».

«Это значит, что можно было бы подавить эту гиперактивацию и тем самым помочь пациентам не попасть на аппарат искусственной вентиляции и избежать смерти», — объяснил Фазоил Атауллаханов.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавирусной инфекции нового типа, который появляется у заболевших пациентов. Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита. К такому выводу пришли ученые из Университета Ливерпуля. Исследование показало, что чаще всего это касается молодых мужчин, которые страдают от ожирения. Как отмечает «Дейта» также у коронавируса есть скрытые симптомы.