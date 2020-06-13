Клинцевич рассказал, как флот НАТО «подставил бока» для тренировок авиации РФ на Балтике

Военные маневры НАТО всегда должны вызывать озабоченность государства, рядом с которым они проходят. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Североатлантический альянс проводит масштабные учения BALTOPS 2020, в которых участвуют вооруженные силы 17 стран. Командование НАТО направило в Балтийское море почти 30 военных кораблей. Маневры проводятся практически у самых границ Российской Федерации.

Однако наша страна не оставила провокацию без ответа: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ направить бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ на Балтику, где они на виду у западных оппонентов провели тренировочный маневр по уничтожению условных морских целей. О любопытном «соревновании» написали многие аналитические издания, в том числе китайское СМИ Sohu.

«Когда возле какого-то крупного и влиятельного государства начинаются учения НАТО с привлечением большого количества боевой техники, то это всегда либо подготовка к военным действиям, либо провокация, — заявил Клинцевич. — Конечно, тех сил, что Альянс сосредоточил на Балтике, недостаточно для полноценной агрессии в сторону России, однако, напомню, что к маневрам были привлечены почти все входящие в его состав страны, что говорит о серьезности намерений НАТО».

Сенатор напомнил, что РФ принадлежит довольно большая береговая зона возле Балтийского моря, а потому все учения в этом регионе (как сухопутные на территории балтийских стран, так и в самой акватории) носят антироссийскую направленность.

«Это явно недружественный акт по отношению к нам, — убежден парламентарий. — И за такое можно и нужно «спрашивать», как говорили в старые добрые времена. Особенно, когда это делается на постоянной основе, системно и демонстративно!»

Собеседник ФАН считает, что действия НАТО продиктованы политикой нагнетания обстановки вокруг Российской Федерации — по его словам, ни к чему хорошему такая стратегия привести не сможет.

Вместе с тем Клинцевич положительно отозвался об «ответе» министра обороны Сергея Шойгу, направившего российские самолеты в зону проведения маневров НАТО — по мнению парламентария, это отличный способ отработать тренировочные полеты на реальных боевых объектах «потенциального противника».