Доктор Комаровский предупредил об опасности ватных палочек

Киев, 13 июня. Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал в своем профиле в Instagram об опасности использования детьми ватных палочек для чистки ушей.

Доктор Комаровский отметил, что только на США ежегодно приходится 12,5 тысячи случаев повреждения структуры уха у детей из-за использования ватных палочек. В большинстве случаев дети получают травмы из-за самостоятельного использования. В худшем случае повреждаются барабанные перепонки, у некоторых даже происходит длительное нарушение функций внутреннего уха, возникают проблемы не только со слухом, но и вестибулярным аппаратом.

Комаровский напомнил, что организм так устроен, что ушные каналы самоочищаются, а ушные палочки лишь глубже проталкивают серу. Эксперт посоветовал из эстетических соображений убирать грязь с видимой части ушей, указал «Пятый канал».

Для поддержания гигиены в ушах достаточно всего один-два раза в неделю промывать уши мыльным мизинцем, советует знаменитый врач. При этом, предупредил он, не стоит засовывать палец глубоко.

Эксперт также советуют обращаться к медикам, если возникли подозрения на образование серной пробки в ухе.

Украинский врач регулярно публикуют в своих социальных сетях советы и делится полезной информацией о поддержании здоровья. Комаровский также отвечает на волнующие пользователей вопросы о коронавирусе, в частности, как выздоравливают, пишет «Дейта».