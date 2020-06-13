Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Трамп сообщил о создании «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете США

617
0 Оставить комментарий

Трамп рассказал о создании самой быстрой ракеты в мире

Уэст-Пойнт, 13 июня. Лидер США Дональд Трамп выступил перед выпускниками военной академии и рассказал о новейшей гиперзвуковой ракете.  

Президент отметил, что в стране сотнями создаются военные вертолеты, новые танки, спутники и корабли. И вот теперь в Штатах появилась ракета, по скорости которой в мире нет равных. Ее скорость в 17 раз выше, чем у какой бы то ни было созданной ракеты.

Трамп обратил внимание на феноменальную точность — возможно поражение цели диаметром в 70 сантиметров с расстояния в 1600 километров. Когда она поступит на вооружение американской армии, президент молодым защитникам родины не сказал.

Трамп также заявил о том, что Вашингтон перестанет заниматься решением чужих конфликтов. Президент подчеркнул, что теперь будет покончено с эрой бесконечных войн, пишет «Вечерняя Москва».

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров