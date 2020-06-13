В ЮАР поддержали «Каирскую декларацию»

Кейптаун, 13 июня. Президент Южно-Африканской Республики позитивно отозвался о египетской инициативе, направленной на мирное урегулирование кризиса в Ливии. Об этом сообщает арабское издание Sky News Arabia в своем аккаунте в Twitter.

رئيس جنوب إفريقيا يشيد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري بمبادرة إعلان القاهرة التي تتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة الليبية — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 13, 2020

Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси высоко оценил «Каирскую декларацию», предусматривающую режим тишины в Ливии и перемирие между противоборствующими сторонами в регионе.

В беседе ас-Сиси отметил, что усилия Каира направлены на достижение политического урегулирования в регионе, а также на полное прекращение актов насилия, боевых действий и терроризма.

Напомним, Председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар нанесли деловой визит в Каир 6 июня, чтобы обсудить с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси способы урегулирования ливийского кризиса. В ходе беседы дипломаты пришли к выводу, что для этого необходимо ввести перемирие на территории страны и начать переговоры под эгидой ООН. Итогом этой встречи стала «Каирская декларация», которую поддержали Россия, ОАЭ, Франция, США и несколько арабских государств.

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж публично отказался от египетской мирной инициативы, после чего боевики ПНС подвергли окрестности Сирта обстрелу — погибли дети, были разрушены жилые дома.

Ранее депутат Европарламента Пабло Касадо выразил обеспокоенность Евросоюза процессом урегулирования ливийского кризиса — по мнению парламентария, осложнения вызывает присутствие Турции в регионе.

Напомним, Анкара продолжает поставки иностранных наемников и вооружения в Триполи и Мисурату в обход оружейного эмбарго ООН и деятельности европейской мониторинговой миссии IRINI. Кроме того, турецкие вербовщики привлекают к сражениям против сил Ливийской национальной армии (ЛНА) боевиков ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (деятельность обеих группировок признана террористической и запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.