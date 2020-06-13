Вместе с ПНС Ливии в Тархуну вошли террористы «Аль-Каиды»

Тархуна, 13 июня. Вместе с боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Тархуну пришли террористы «Аль-Каиды»1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Пользователь Facebook со ссылкой на источник в Тархуне пишет, что в городе замечены террористы «Аль-Каиды». В публикации отмечается, что боевики угрожали местным полицейским.

Джихадисты одеты в афганскую одежду, некоторые из них владеют арабским языком и являются гражданами Ливии и Сирии.

Ранее Глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахман утверждал, что международное сообщество игнорирует присутствие на территории Ливии сирийских наемников и боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ). В целом, по данным SOHR, на стороне так называемого ПНС сражается свыше 13 тысяч иностранных наемников, среди которых есть преступники, объявленные в международный розыск.

Напомним, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) предложил претворить в жизнь инициативу российского президента Владимира Путина о формировании международного антитеррористического фронта. По мнению эксперта, это можно было бы осуществить на базе ООН.

Пока что в регионе сражаются с наплывом террористов своими силами. Ранее ФАН со ссылкой на главу Управления по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА), бригадного генерала Халида Махджуба сообщал о подготовке военных операций армии Хафтара против турецких наемников и ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.