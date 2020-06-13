В Петербурге может появиться единый центр переливания крови. ФАН-ТВ

Накануне Всемирного дня донора крови губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Городскую станцию переливания крови, а также проинспектировал готовность детского сада №18 и строительство Среднерогатской улицы в Московском районе.

Современное оборудование и удобные кресла. В Городской станции переливания крови стараются создать максимально комфортные условия. Ежедневно станцию посещают около сотни доноров. Только в прошлом году здесь удалось собрать более 20 тысяч литров главной жидкости организма, которая спасла жизни десяткам тысяч петербуржцев.

«8 мая впервые была забрана плазма у больного, который переболел коронавирусной инфекцией, и она уже идет в наши клиники для того, чтобы помочь тем, что еще болеет. <…> Это очень важное для нас событие, поэтому хотел бы тем, кто переболел COVID-19 и сдает свою кровь, сказать огромное спасибо», — обратился к петербуржцам губернатор.

Сейчас в Санкт-Петербурге помимо Городской станции переливания крови существует еще 11 отделений на базе городских стационаров, они обслуживают более 60-ти медицинских организаций.

«Конечно, на сегодняшний день мы испытываем прежде всего недостаток площадей. Несмотря на то, что огромные площади, но они не всегда приспособлены, и самих площадей не хватает. В течение примерно года прорабатывается вопрос с органами исполнительной власти, Комитетом по здравоохранению, Комитетом по строительству и инвестициям, возможность строительства нового здания для единственной в городе станции переливания крови», — рассказала Татьяна Засухина, главный врач Городской станции переливания крови.

В ходе инспекции Московского района губернатор Северной столицы посетил детский сад №18 на улице Типанова. Новое здание рассчитано на 50 мест. Две группы из четырех примут детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение откроют в сентябре, до этого времени необходимо будет устранить все недочеты. К примеру, ограждения на перилах и замки на пластиковых окнах придется поменять.

Помимо нового детского сада в Московском районе появится и новая улица. Дунайский проспект и Октябрьскую железнодорожную станцию соединит Среднерогатская улица.

Также в проекте запланировано строительство двух внутриквартальных проездов к Пулковскому шоссе. Примерно по 800 метров каждый. Улица улучшит транспортную доступность возле новостроек, а для жителей запустят движение общественного транспорта.