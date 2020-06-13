Зять рыжего из «Иванушек» купил дом по соседству с Пугачевой и Галкиным

Москва, 13 июня. Родственник «рыжего» из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов купил дом по соседству со звездами российской эстрады Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Вдовец сестры популярного исполнителя купил дом за 37 миллионов рублей. Мужчина приобрел пентхаус на Рублево-Успенском шоссе недалеко от элитного поселка Грязь, где живут в своем особняке чета Пугачева-Галкин.

Сам владелец роскошной недвижимости называет дом небольшим. По его словам, апартаменты представляют собой всего 400 квадратных метров. Внутри есть гостиная, столовая, три спальни, кабинет и SPA.

Григорьев-Апполонов-младший не скрывает, что с покупкой недвижимости ему помогли близкие. 15 миллионов рублей бывшему участнику «Дома-2» дал племянник звезды Сергей, еще 5 миллионов предоставила избранница Надин, пишет Teleprogramma.pro.

По данным некоторых СМИ, молодые люди жить вместе в роскошных апартаментах не будут. Дело в недопонимании, которое возникло у пары на фоне финансового вопроса, вызванного нежеланием мужчины вписывать девушку в собственники жилья.

Андрей Бурдуков женился на старшей сестре солиста «Иванушек» Юлии Григорьевой-Апполоновой в 2015 году и взял фамилию жены, сообщила «Газета Кемерова». Через два года после брака женщина скончалась от приступа астмы. Как пишет «Вечерняя Москва», после смерти возлюбленной мужчина организовал с ее племянником музыкальную группу.