Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Мурашко назвал ношение маски важным элементом профилактики коронавируса

51
0 Оставить комментарий

Мурашко назвал ношение маски важным элементом профилактики коронавируса

Москва, 13 июня. Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал понять, что медицинские маски могут еще долго оставаться обязательным «аксессуаром».

Мурашко подчеркнул, что, как и частое мытье рук, ношение маски остается одним из основных способов профилактики распространения коронавируса. Особенно маски нужны при езде в транспорте и посещении публичных мероприятий.

Министр уверен, что соблюдение социальной дистанции, частое мытье рук и ношение масок позволят снизить уровень заболеваемости в России, сообщает телеканал «360».

Мурашко также посоветовал людям не забывать и про пользование санитайзерами. Чиновник обратил внимание, что отмена режима самоизоляции не говорит о том, что не надо соблюдать меры предосторожности, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что в сентябре в стране, возможно, начнется производство двух вакцин от коронавируса. Зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова заявила, что препараты к концу лета уже могут пройти регистрационные процедуры, сообщает «Царьград».

Новости партнеров

Новости партнеров