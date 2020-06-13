Донбасс сегодня: ВСУ продают тротил из зоны ООС в Болгарию, радикалы вербуют молодежь

Донбасс, 13 июня. Армия Украины усилила обстрелы ДНР и ЛНР. Украинские националисты вербуют молодежь для участия в беспорядках. Военные ВСУ в Луганской области продают тротил болгарским предприятиям ВПК. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Донецкой Народной Республике сообщили о шести обстрелах со стороны вооруженных формирований противника за минувшие сутки. В Луганской Народной Республике стреляли один раз по населенному пункту Логвиново, жертв и пострадавших нет. Огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм. В ДНР из аналогичных вооружений обстреляны Донецк, Безыменное, Саханка и другие населенные пункты. Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Молодых людей в зоне ООС вербуют для участия в беспорядках

Как сообщили корреспонденту ФАН в Народной милиции ЛНР, украинские организации правого толка проводят вербовочные мероприятия среди молодежи в населенных пунктах в зоне силовой операции. Для вовлечения молодых людей в деятельность националистических организаций с дальнейшим привлечением к участию в уличных беспорядках организации «Украинское наступление», «Карпатская Сечь» и «С-14» проводят информационные акции.

В крупные города Луганской области прибыли представители вышеперечисленных организаций, которые призывают местную молодежь в свои ряды. Молодым людям предлагают поучаствовать в военно-полевых играх на полигонах армии и Национальной гвардии. Там юноши и девушки обучаются стрельбе и рукопашному бою для возможных столкновений с полицией. Молодое поколение планируют привлекать для участия в националистических акциях, проводимых по всей Украине.

Майор ВСУ наехал на школьника

В управлении Народной милиции ДНР рассказали о том, что майор Гринь из 54-й механизированной бригады совершил наезд на школьника в Красноармейске Донецкой области. Офицер вел машину под кайфом и не справился с управлением. После наезда на школьника он столкнулся с чужим автомобилем на парковке. Скрыться с места ДТП ему не удалось. Военнослужащий получил травмы и поступил на лечение в госпиталь Покровска. Военная полиция проводит расследование происшествия.

Армия Украины продает тротил болгарам

В Народной милиции ЛНР сообщают, что со складов химического предприятия «Заря» в Рубежном Луганской области украинские военные на грузовиках вывозят тротил. Вещество реализуется для нужд болгарского военного завода «Дунарит», который производит боеприпасы. Тротил перевозится военнослужащими 93-й механизированной бригады ВСУ под видом химических средств для защиты растений. Уже вывезено 16 тонн взрывчатки.

В Станице Луганской выявлен тайник с оружием и гранатами

Военная служба правопорядка украинской армии в Луганской области выявила тайник с оружием и боеприпасами, который организовал боец 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, сообщает разведка луганчан. Военнослужащий задержан.

В схроне обнаружено шесть автоматов, 5000 патронов и 10 гранат, которые предприимчивый украинский «защитник» планировал продать для собственного обогащения. Расследование установило, что оружие и патроны военнослужащему выдал офицер службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады. Вырученные денежные средства «освободители» планировали поделить между собой.