ЛНР итоги 7–13 июня: одностороннее открытие Киевом КПВВ и год с начала выдачи паспортов РФ

Луганск, 13 июня. На предприятии «Антрацит» выявлена задолженность по зарплате шахтерам. В столице ЛНР проходят репетиции парада Победы, который состоится 24 июня. Более 100 машин приняли участие в автопробеге ко Дню России. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Киев в одностороннем порядке открыл КПП в Донбассе, закрытые из-за угрозы коронавируса. ЛНР и ДНР — против

Киев в одностороннем порядке без договоренности с республиками открыл пункты пропуска через линию соприкосновения в Донбассе. В ЛНР заявили, что из-за угрозы распространения коронавируса пункт пропуска «Станица Луганская» пока остается официально закрыт, пропуск людей будет осуществляться только по предварительно согласованным сторонами конфликта спискам.

«Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска на Станице Луганской завтра работать не будет. Обо всех мероприятиях, обо всех требованиях, которые будут достигнуты с украинской стороной, о возможности ежедневной работы пункта пропуска на Станице Луганской вам будет доведено дополнительно», — заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

Генпрокуратура ЛНР выявила задолженность по зарплате шахтерам

Генпрокуратура Луганской Народной Республики выясняет, как образовалась задолженность на одном из угледобывающих предприятий. Сообщается, что в ходе проверки на государственном унитарном предприятии ЛНР «Антрацит» выявили ряд нарушений норм действующего законодательства, в частности, установлен факт невыплаты сотрудникам заработной платы. Сумма задолженности не уточняется.

Более 2 тысяч человек и 100 единиц техники задействуют в параде Победы в ЛНР

Более 2 тысяч человек и 100 единиц военной техники задействуют при проведении парада Победы в Луганске, запланированного на 24 июня. В парадные расчеты входят подразделения Народной милиции, министерства внутренних дел и министерства чрезвычайных ситуаций, участники молодежных движений. Из-за пандемии коронавируса тренировки проходят с соблюдением всех санитарных требований.

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили паспорта РФ по упрощенной схеме

Более 110 тысяч жителей Луганской Народной Республики получили российское гражданство по упрощенной схеме за год. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в Twitter.

«Более 110 тысяч жителей ЛНР стали полноправными гражданами великой страны. Народ Донбасса возвращается на историческую Родину», — написал он.

Напомним, первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

Автопробег ко Дню России

Более 100 автомобилей приняли участие в автопробеге ко Дню России в Луганске 12 июня. В мероприятии участвовали депутаты Народного совета ЛНР, активисты движения «Мир Луганщине» и жители города. Участники автопробега украсили машины флагами ЛНР и РФ. Стартовала колонна с одной из площадей в центре города и проехала более 40 километров.

«Сегодня День России и ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия людей на всеобщее объединение Российской Федерации. По всей России отмечают этот праздник. Так как большинство из нас являются гражданами Российской Федерации, было принято решение присоединиться к этому празднику. С Днем России!» — поздравил участников автопробега депутат Народного совета ЛНР Денис Колесников.

В День России общественники и представители молодежных организаций республики в знак единства развернули пятиметровый российский триколор. Акция прошла на границе ЛНР и Российской Федерации.