Берегись сохатого: началась миграция лосей в Ленинградской области. ФАН-ТВ

Популярный автор и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал о сезонной миграции лосей: что важно знать и помнить при встрече с лесным зверем.

В конце весны лосихи рожают одного или двух лосят. И уже через полчаса малыши могут стоять на ногах. Лосята быстро растут, питаясь сытным материнским молоком, и где-то через неделю могут крепко стоять на своих ножках.

На кадрах, предоставленных Павлом Глазковым, запечатлен лосенок, который проявляет явный интерес к биологу. Повстречались оба в Ленинградской области, неподалеку от государственного природного заповедника Нижне-Свирский.

Надо отметить, что территория заказника обширная (более 42 тыс. га) и относится к водно-болотным угодьям международного значения. Здесь находятся уникальные виды растений и животных Ладожского озера. Это идеальное место для жизни сохатых.

Лосиха выращивает своих лосят одна, самец ей не помогает. При первой же опасности мать старается увести с собой хотя бы одного малыша. Второй в это время затаивается. Встретив одинокого лосенка, люди нередко берут его с собой, думая, что он брошен матерью. Делать этого ни в коем случае нельзя! Увидев затаившегося малыша, надо быстро уйти с этого места. Через какое-то время придет мать и уведет его.

Приближаться к найденному лосенку крайне опасно! Лосиха самоотверженно защищает своих детей. Своим острым копытом она может нанести удар — вплоть до смертельного, и нападает она в этой ситуации даже на медведя.

С матерью лосята остаются до года. В конце весны, при рождении нового потомства, самка отгоняет от себя своих годовалых детей предыдущего года рождения, и с этого времени они должны начать вести самостоятельную жизнь. Именно эти молодые и неопытные лоси летом часто попадают под колеса автомобилей.

Ежегодно в нашей области от столкновения с автотранспортом погибает более 150 этих животных.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и не игнорируйте дорожные знаки, в том числе «Осторожно, лось».