Трамп объявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

Вашингтон, 13 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты».

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон намерен вернуться к основополагающим принципам для солдат американской армии. По его словам, речь идет об обороне и защите своей страны от внешних врагов. Речь президент США произнес перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — заметил Дональд Трамп.

Он добавил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место». По словам главы американского государства, в обязанности военнослужащих США не входит разрешение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться», — заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что отныне армия США будет «сражаться только для того, чтобы победить».