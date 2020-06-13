Супруга покойного Михаила Кокшенова показала его фото из личного архива

Москва, 13 июня. Супруга покойного артиста Михаила Кокшенова Наталья Лепехина показала его последние фотографии.

Она призналась, что очень хочет, чтобы светлая память о ее муже жила в сердцах людей, поэтому она решила показать фото Михаила Кокшенова из личного архива. Они есть в распоряжении Sobesednik.ru.

На одном из снимков Михаил Кокшенов стоит у театра имени Маяковского. Именно там работал артист после окончании Театрального училища имени Щукина. По словам Натальи, фотография была сделана за несколько месяцев до болезни. Также супруга артиста показала снимки с прогулок, к которым она готовила его тщательнейшим образом. Для нее было важно, чтобы Михаил Кокшенов каждый день выполнял все рекомендации врачей, а ежедневные прогулки были обязательными.

«Он любил делать подарки, ему это доставляло удовольствие. У него был хороший вкус во всем: в одежде, в украшениях, в еде, в интерьере. Он смотрел и радовался, что мне это нравится, что он угадал», — откровенно призналась Наталья.

Известный советский и российский актер театра и кино Юрий Чернов признался, что запомнит Михаила Кокшенова ярким и талантливым актером, режиссером и сценаристом. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он рассказал, каким был его коллега в жизни и в кино.

Актер и режиссер, народный артист России Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни, пишет Forpost. Три года назад он перенес инсульт, напоминает «Газета Кемерова».