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Выстрелившему на Невском проспекте в студента охраннику грозит до 15 лет тюрьмы

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Выстрелившему на Невском проспекте в студента охраннику грозит до 15 лет тюрьмы

Санкт-Петербург, 13 июня. Обвиняемому в убийстве студента СПбГУ Владислава Голикова Зауру Каримову грозит до 15 лет тюрьмы, считает адвокат Дмитрий Сабылин.

Пресс-служба СПбГУ сообщила о кончине студента, в которого выстрелили на Невском проспекте. Где и когда похоронят молодого человека, не уточняется.

Выстрелившему на Невском проспекте в студента охраннику грозит до 15 лет тюрьмы

Сабылин предположил, что Каримову может грозить до 15 лет тюрьмы, однако есть множество нюансов, которые способны повлиять на приговор.

«Стрелку грозит статья 111 часть 4 — это неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Квалификации «убийство», скорее всего, не будет, поскольку потерпевший погиб не сразу, а его госпитализировали, и гипотетически была возможность спасти», — сказал адвокат в интервью «Невским новостям».

Трагедия произошла днем 4 июня на Невском проспекте. По данным правоохранительных органов, молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Фирма обязательства свои не выполнила, и студент пришел с требованием вернуть деньги. У Голикова возник конфликт с представителем компании, в результате охранник выстрелил молодому человеку в голову из травматического пистолета и скрылся. Молодого человека госпитализировали, однако спасти его не удалось.

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Источник: Невские новости
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