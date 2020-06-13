Выстрелившему на Невском проспекте в студента охраннику грозит до 15 лет тюрьмы

Санкт-Петербург, 13 июня. Обвиняемому в убийстве студента СПбГУ Владислава Голикова Зауру Каримову грозит до 15 лет тюрьмы, считает адвокат Дмитрий Сабылин.

Пресс-служба СПбГУ сообщила о кончине студента, в которого выстрелили на Невском проспекте. Где и когда похоронят молодого человека, не уточняется.

Сабылин предположил, что Каримову может грозить до 15 лет тюрьмы, однако есть множество нюансов, которые способны повлиять на приговор.

«Стрелку грозит статья 111 часть 4 — это неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Квалификации «убийство», скорее всего, не будет, поскольку потерпевший погиб не сразу, а его госпитализировали, и гипотетически была возможность спасти», — сказал адвокат в интервью «Невским новостям».

Трагедия произошла днем 4 июня на Невском проспекте. По данным правоохранительных органов, молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Фирма обязательства свои не выполнила, и студент пришел с требованием вернуть деньги. У Голикова возник конфликт с представителем компании, в результате охранник выстрелил молодому человеку в голову из травматического пистолета и скрылся. Молодого человека госпитализировали, однако спасти его не удалось.