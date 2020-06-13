Лавров и Шойгу посетят Турцию для проведения переговоров по Сирии и Ливии

Москва, 13 июня. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу проведут переговоры со своими турецкими коллегами.

Планируется, что встреча пройдет в воскресенье в Стамбуле. Особое внимание в рамках переговоров будет уделено ситуации в Ливии. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным турецких СМИ, в рамках встречи также обсудят урегулирование ситуации в Сирии. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что визит Лаврова и Шойгу состоится. В МИД РФ отметили, что соответствующее решение было принято «в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом».