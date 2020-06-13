Похудевшая жена Преснякова снялась в откровенной фотосессии

Москва, 13 июня. Похудевшая жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова показала фотографии с откровенной фотосессии. Супруг восхитился снимками возлюбленной.

Девушка в своем-профиле в Instagram опубликовала серию откровенных фотографий. Краснова отметила, что она не публикует снимки подобного рода, однако решила отступить от своих принципов «ради искусства».

На кадрах девушка на фоне сада позирует в одних трусах, интимные места Краснова прикрывает широкополой соломенной шляпой. Дополнила она свой образ колье, которое игриво блестит на шее.

«Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдешь ради искусства, тем более когда на весах -6 кг за время карантина», — написала жена внука Аллы Пугачевой.

Поклонники звезды были поражены красотой девушки. Не оставил публикацию без комментария и 29-летний муж Красновой.

«Фух... Не промахнулся я с женой конечно», — написал npresnyakov.

Напомним, Алена Краснова и Никита Пресняков обменялись кольцами в июле 2017 года. На роскошной свадьбе собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Пугачева. Именитая бабушка подарила молодоженам квартиру в центре Москвы.