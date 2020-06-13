Эксперт рассказал, как Россия победила в «нефтяной войне» с США и Саудовской Аравией

Москва, 13 июня. Власти США, которые все время стремятся ослабить Россию, помогли ей выйти победителем из «нефтяной войны» с Саудовской Аравией. К тому же Штаты своей политикой нанесли ущерб американскому нефтяному сектору, считает эксперт Алексей Анпилогов.

Российские танкеры с нефтью уже ждут в США. Американцы сделали самую крупную закупку российского черного золота за последние девять лет. Эксперт отметил, что сырье закупалось как раз в тот период, когда Саудовская Аравия занижала котировки.

Анпилогов отметил, что нефть пришлось закупать по двум причинам. Американские НПЗ рассчитаны на переработку «тяжелого» сорта, тогда как в самих Штатах добывают «легкий». Добытое у себя сырье американцы разбавляли нефтью из Венесуэлы. Президент Трамп ввел санкции против Каракаса, соответственно, Вашингтон остался без венесуэльской нефти. Ее теперь активно закупает КНР.

Альтернативным поставщиком топлива стала Россия. Алексей Анпилогов подчеркнул, что возросший спрос на нефть марки Urals привел к тому, что она стала дороже Brent.

«Развязанная Саудовской Аравией нефтяная война, конечно, отразилась и на России — прибыли с нефти и газа значительно сократились. Но РФ многие годы готовилась к кризисному сценарию. Потому больнее всех противостояние ударило как раз по двум другим его участникам. В первую очередь — по саудитам», — отметил эксперт.

Дело в том, что саудовская экономика существенно зависит от экспорта нефти. Резкое падение доходов от продажи вынудило правящую семью пойти за деньгами в национальный банк. Его резервы составляли 450 млрд долларов, но за месяц сумма уменьшилась на 50 млрд. Властям Саудовской Аравии стало ясно, что при таком темпе резерв быстро испарится.

В мае глава саудовского министерства финансов Аравии Мохаммед аль-Джадаан констатировал, что такого кризиса в своей стране он не припомнит. В стране был отменен ряд социальных выплат, втрое повышен НДС, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что пока Эр-Рияд обеспечивал падение котировок, а потом занимался поиском денег для «латки бюджетных дыр», Москва наращивала экспорт сырья. В мире возрос интерес к Urals. Таким образом, именно Россию можно назвать победителем в «ценовой войне» с участием США и Саудовской Аравии.