В ЕС считают, что в Ливии не удастся достичь мира, пока там присутствует Турция

Брюссель, 13 июня. Депутат Европарламента Пабло Касадо заявил, что Евросоюз обеспокоен осложнением в налаживании мирных процессов в Ливии ввиду присутствия Турции. Об этом сообщает арабское издание Alsaaa24.

В ЕС убеждены, что мирный процесс не будет достигнут в Ливии при присутствии Турции в регионе, особенно в связи с большим количеством наемников из Сирии на территории Триполитании.

«Нам необходимо реальное обязательство со стороны всех акторов прекратить отправку оружия, террористов и наемников в Ливию, и это самое важное послание Европейского союза. Мы надеемся, что оно дойдет до всех сторон, участвующих в ливийском конфликте», — заявил Касадо.

Напомним, Турция продолжает поставки для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии террористов из сирийского Идлиба и партии оружия, несмотря на действующее оружейное эмбарго ООН и деятельность европейской мониторинговой миссии IRINI.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на главу Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахмана сообщало, что для сирийских наемников и боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ) дорога в Ливию открыта. По словам главы SOHR, международное сообщество никак не реагирует на преступления террористов в Северной Африке, в частности, разжигание военных действий против мирных граждан. Правозащитные организации никак не отреагировали и на сведения о 49 террористах ИГИЛ1, направившихся в Ливию.

Также стало известно о том, что боевики «Исламского государства» поддерживают так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии — джихадисты сами подтвердили свое присутствие в регионе, опубликовав в издании Amaq сообщение о подрыве бронеавтомобилей 628-й пехотной бригады ЛНА на самодельном взрывном устройстве (СВУ) в городе Тараги.

Напомним, в ходе первого министерского совещания, инициированного Францией 12 июня в рамках «Коалиции для Сахеля», заместитель МИД Египта по делам Африки Хамди Санад Ляуза заявил о жесткой позиции относительно стран, финансирующих, подготавливающих или иными способами поддерживающих террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.