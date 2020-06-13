Пожар на газораспределительной станции в Казани потушен. События дня. ФАН-ТВ

На трассе в Китае взорвался бензовоз На скоростном шоссе в Китае взорвался бензовоз. ЧП произошло на востоке страны в районе города Тайчжоу. В Интернете появились кадры с места происшествия. После взрыва цистерна пролетела сотни метров над зданиями. Взрывной волной повредило несколько жилых домов и местную фабрику. По предварительным данным, пострадало около ста человек, девять — погибли. Что стало причиной хлопка, пока неизвестно. На месте работают пожарные, спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Ликвидировано возгорание на газовой станции А в Казани пожарные ликвидировали возгорание на газораспределительной станции. На это ушло около восемнадцати часов. Напомним, взрыв произошел вечером, 12 июня, в наземном газохранилище. Вспыхнула емкость с топливом объемом около двухсот кубометров. Столб пламени поднялся на высоту 50-ти метров. Была угроза возгорания соседних цистерн. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. Пожару присвоили четвертый из пяти ранг сложности. В городе ввели режим ЧС. На месте работали больше двухсот человек. Спасатели и экологи проверяли качество воздуха, замеряли его на количество углеводородов.