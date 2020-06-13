Перенджиев рассказал о путях борьбы с международным терроризмом на примере Ливии

Замминистра иностранных дел Египта по делам Африки, посол Хамди Санад Ляуза заявил о необходимости выразить твердую позицию относительно тех стран, которые финансируют, обучают и переправляют террористов из Сирии в Ливию в свете угрозы, которую они представляют для соседствующих государств — в частности, пяти стран Сахеля. Об этом он заявил в ходе первого министерского совещания, инициированного Францией 12 июня в рамках «Коалиции для Сахеля», сообщает арабский портал Jana-ly.

Кто спонсирует развитие терроризма?

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что речь идет, прежде всего, о Турции, но есть и другие страны, которые пособничают террористам.

«Вспомним, например, заявление Эрдогана о том, что он договорился с США по поводу Ливии — это намек на то, что Турция может действовать не только исходя из моральной поддержки США, реализовывать свои интересы в Северной Африке совместно со спецслужбами США. Египетский чиновник говорит очень осторожно, не называя конкретных государств и имен, но намекает на того, кто там помогает [террористам] на самом деле», — убежден эксперт.

Перенджиев обратил внимание на правильную постановку вопроса в рамках обсуждения противодействия терроризму: сами по себе террористы не существуют — они есть только тогда, когда их кто-то готовит, финансирует и вооружает.

«Когда мы говорим о противодействии терроризму, надо понимать, что это не только уничтожение самих террористов, но и пресечение вообще любой деятельности, которая способствует формированию террористических проектов — так мы их называем. Но дело в том, что когда делаются такие заявления, они вроде бы направлены на действия и объединение. Но здесь же надо признать тот факт, что те, кто готовит террористов и финансирует их — это мощные субъекты в сфере финансов, власти и мировом влиянии. В этом и заключается главная сложность», — резюмировал собеседник ФАН.

Международному сообществу необходимо объединить усилия в борьбе с терроризмом

Член экспертного совета «Офицеры России» напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина о формировании международного антитеррористического фронта, акцентировав внимание на том, что пока что, к сожалению, мировое сообщество не услышало заявления российского лидера.

«А вот он (Путин. — Прим. ФАН) об этом и говорит: когда приходит вот эта беда в виде террористов, все начинают суетиться и пытаться как-то объединяться, потому что чувствуют, что в одиночку не справятся. Широкой мощной поддержки в сфере борьбе с терроризмом вообще нет. Как вы понимаете, те, кто много говорят об этом, те этот терроризм и формируют: потому складывается впечатление, что все вроде бы борются угрозой в мировом масштабе, но ему хоть бы хны, этому терроризму», — отмечает эксперт.

По мнению Перенджиева, диалог вести нужно на более широком уровне, чем в Африке, и обсуждение должно быть честным, чтобы сразу было видно, кто на чьей стороне. Член экспертного совета «Офицеры России» предложил сформировать некую международную антитеррористическую структуру на уровне ООН.