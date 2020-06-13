Главные новости 13 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 13 июня.

Эдгард Запашный прокомментировал видеообращение Ефремова, в котором он приносит извинения за устроенную им аварию. Запашный оценил видеообращение артиста Ефремова.

Пенсионный фонд России (ПФР) продолжает принимать заявления на новую денежную выплату. ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату.

Михаил Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актером в понедельник. Ефремов высказал желание помочь семье погибшего водителя.

Биолог Анча Баранова заявила, что есть симптомы COVID-19, которые люди не ощущают, но они могут быть выявлены врачами. Биолог рассказала о «скрытых» признаках COVID-19.

Телеведущий Андрей Норкин показал архивную фотографию «летящей и радостной» супруги Юлии, которая умерла в начале июня. Норкин показал архивное фото с «летящей» женой.

Telegram-канал «ДипломатЪ» рассказывает об опаснейшей террористической группировке Юго-Восточной Азии, которая отметилась десятками терактов в самом населенном регионе мира. «Джемаа Исламия»: террористы, которые превратили курорты Юго-Восточной Азии в ад.

Аналитики из КНР рассказали о российском «сюрпризе». Китайские эксперты удивились реакции РФ на маневры НАТО в Балтийском море.

Певица Мила Романиди призналась, что не может поверить в смерть ведущей Юлии Норкиной. Подруга Норкиной рассказала о грандиозных планах радиоведущей на лето.

Со вторника в европейской части страны установится жара. Вильфанд предупредил о жаре, которая вернется в европейскую часть России.

Подполковник ФСИН заявил, что после суда Ефремов может отправиться либо в колонию-поселение, либо в лагерь общего режима. Подполковник ФСИН Шутко рассказал, что ждет Ефремова в колонии.