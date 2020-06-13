Пьяного участника «Дома-2» Алексея Кудряшова доставили в полицию

Москва, 13 июня. Звезду телепроекта «Дом-2» Алексея Кудряшова доставили в отделение полиции в Москве. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Участника популярного ток-шоу сотрудники правоохранительных органов задержали днем в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В Сети появились фото, на которых 22-летний молодой человек не стоит на ногах. Он потерял сознание.

Его доставили в ОВД Останкинский. В настоящее время его осматривают сотрудники скорой помощи, решается вопрос о госпитализации, сообщил источник ФАН.

«Ничего не натворил, просто нахождение в алкогольном опьянении в общественном месте. Выпишут административку и либо госпитализируют, либо отпустят, как протрезвеет», — пояснил он.

Участники и работники шоу «Дом-2» нередко становятся участниками пьяных скандалов. К примеру, несколько лет назад создатель телешоу Алексей Михайловский явился на ночные съемки финала конкурса «Человек года» в состоянии алкогольного опьянения. Он кричал, используя нецензурную лексику, на выступающих артистов и приставал к девушкам.