Баранец: Турция уже не скрывает своих планов по захвату природных богатств Ливии

Турция проводит интервенцию в Ливию ради захвата природных богатств страны, прежде всего ливийской нефти, но никак не ради каких-то демократических ценностей. Для этого Анкара и оказывает военную помощь боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

Таким образом он охарактеризовал интервью профессора Стамбульского университета Месута Хакки Казина для одного из известнейших турецких изданий Anadolu. В публикации данного СМИ речь идет о том, что Анкара будет и дальше активно помогать боевикам ПНС, которые сейчас вознамерились захватить под свой контроль крупнейшие ливийские нефтяные месторождения, объекты нефтеперерабатывающей отрасли и нефтепроводы на востоке страны. Примечательно, что такие побуждения будто бы обусловлены необходимостью обеспечения защиты этих богатых на нефть районов.

Главный мотив Турции

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», турецкая военная агрессия в Ливии обусловлена прежде всего желанием Анкары обогатиться за счет ливийской нефти. Он отметил, что все отговорки турецких властей касательно «защиты демократии» в североафриканском государстве являются откровенной ложью и лицемерием, так как за «благими намерениями» стоят банальные финансовые интересы в регионе. Он добавил, что сейчас от захвата ключевых нефтедобывающих объектов целиком зависит дальнейшее существование марионеточного режима Файеза Сарраджа в Триполи.

«Сейчас мы можем говорить о совершенно очевидных вещах — этот век будет веком вооруженных конфликтов, региональных и даже международных, которые будут обусловлены прежде всего борьбой за энергоносители. Мы наблюдаем это в классической форме в Ливии, где Турция осуществляет прямое военное вмешательство. Боевики ПНС Ливии рвутся к нефти, думая лишь о деньгах, — в этом нет никакого сомнения. Конечно же, Турция пытается отхватить на ливийской территории свой куш, всячески помогая незаконным вооруженным формированиям в Триполи, в расчете на то, что «правительство» Файеза Сарраджа рассчитается потом. Теперь еще более понятной становится истинная цель турецкого вторжения в Ливию. Мы уже прямо можем говорить, что целью Эрдогана в североафриканской стране является не поддержка так называемой демократии, а захват ливийской нефти. Переброска турецких спецназовцев в Ливию и перекачка Анкарой боевиков из Сирии и корабли с контрабандным оружием для ПНС — это все делается, чтобы отхватить кусок нефтяной Ливии. Это стратегическая цель Турции в этой стране», — объяснил собеседник ФАН.

Анкара уже не скрывает своих намерений

Полковник в отставке обратил внимание, что изначально, вмешиваясь во внутренние дела Ливии, турецкая сторона всячески пыталась завуалировать свое участие в эскалации ливийского кризиса. Однако, считает Виктор Баранец, в этом сейчас нет никакой необходимости, так как имеется уже огромное количество фактов, подтверждающих грубейшее нарушение Турцией норм международного права, прав человека, запрета Организации Объединенных Наций (ООН) на поставки вооружений в Ливию и резолюции Совбеза ООН. Он полагает, что Анкара решила действовать открыто, поскольку международное сообщество, прежде всего в лице западных государств, продолжает закрывать глаза на беспредел турок в Ливии.

«Конечно, в самом начале, как говорится, «невеста прикрывала лицо фатой» или действовала в забрале. Сейчас ситуация изменилась, поскольку есть уже огромное количество фактов, разоблачающих политическую, экономическую и военную помощь Турции, оказываемую ПНС Ливии. Если даже такое крупное издание, как Anadolu, фактически являющееся голосом турецкого правительства, открыто говорит о таких вещах, то очевидно, что «забрало снято» и Турция идет в бой за ливийскую нефть. Чтобы получить доступ к этим природным богатствам, Анкара и поддерживает ПНС», — констатировал эксперт.

ПНС полностью зависимо от Турции

По мнению собеседника ФАН, появление статьи в крупнейшем издании Турции, в которой фактически признается помощь Анкары так называемому Правительству национального согласия Ливии, лишь доказывает, что без этой поддержки и без доступа боевиков к ливийской нефти триполитанский режим попросту обречен. Он напомнил, что турецким властям и ПНС необходимо регулярно выплачивать зарплату сирийским наемникам, которых турки перебросили в Северную Африку уже несколько десятков тысяч, а для этого требуются серьезные средства. Именно за счет захвата нефтяных месторождений и важной инфраструктуры террористические группировки Файеза Сарраджа планируют получить прибыль, а у Турции на эти природные богатства гораздо более глобальные планы.

«Что касается публикации в одном из крупнейших турецких изданий, то, как говорится, ничего нового. Над ливийской нефтью можно повесить фальшивое знамя якобы борьбы ПНС за народовластие, за демократию и волю народа, но на самом деле все это лицемерие. Очевидно, что триполитанский режим стремится захватить под свой контроль ключевые нефтяные месторождения и объекты нефтеперерабатывающей отрасли не для их охраны, а как средство для своего дальнейшего существования», — подытожил Баранец.

Напомним, ранее ФАН подробно рассказывал о масштабах турецкой оружейной контрабанды в Ливию, а также о непрекращающейся переброске сирийских джихадистов-наемников для ПНС из Идлиба.