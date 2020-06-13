В Крыму предостерегли Украину от союза со Швецией, напомнив о поражении под Полтавой

Антироссийский союз Украины и Швеции рискует окончиться так же, как и 311 лет назад, когда Петр I разбил коалиционные войска этих двух государств под Полтавой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Так он прокомментировал стремление президента Украины Владимира Зеленского вернуть «в повестку дня обсуждение вопроса Крыма». С этой идеей он выступил во время телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Комментируя это предложение украинского лидера, вице-премьер правительства Крыма — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что оно продиктовано «безысходностью».

«Что тут сказать? Зеленский пытается обсудить наболевшие вопросы со всеми, до кого только в состоянии дотянуться, — отметил Джаралла. — Нужно понимать, что политический вес украинского президента определяется аналогичным весом его страны. Украина же является инструментом борьбы Запада против России, и от ее эффективности на этом направлении зависит влияние Киева».

Политолог отметил «воспитанность» западных партнеров Зеленского, которые всегда с удовольствием готовы с ним поговорить и даже сказать ласковые слова. Другое дело, что между словами и делами (не говоря уже о чем-то более серьезном) лежит огромная пропасть.

«Известно, для чего украинский лидер афиширует свое общение на волнующие страну темы: в обществе растет разочарование его политикой, а рейтинг Зеленского падает, — заявил эксперт. — Притом происходит это как на востоке Украины, где люди недовольны непрекращающейся войной в Донбассе, так и на западе — там население недовольно ничем в принципе».

В этих условиях, продолжил собеседник ФАН, Зеленский и его команда делают то, что умеют лучше всего, — создают положительные информационные поводы.

«Для них, как им кажется, это очень продуманная политика — вновь и вновь обращаться к теме Крыма, которая для всех уже закрыта раз и навсегда, — заявил Джаралла. — Позиция же России давно была прояснена: вопрос принадлежности полуострова перед ней не стоит. А любые попытки западных партнеров робко его затронуть всегда встречали наше стремительное сопротивление, после чего немедленно прекращались: для них намного важнее другие переговоры с нашей страной».

Политолог похвалил совет Георгия Мурадова, который тот дал лидерам Украины и Швеции относительно их грядущих переговоров по Крыму. Постоянный представитель республики при президенте России предложил провести их в Полтаве, где у представителей государств должны будут возникнуть «правильные исторические параллели». В битве под этим городом в 1709 году российские войска Петра Великого разгромили шведскую армию короля Карла XII и националистические украинские отряды примкнувшего к нему гетмана Мазепы.