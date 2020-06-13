США руками курдов хотят устроить провокацию против России в Сирии

Дамаск, 13 июня. Отряд «Психологических операций» армии США прибыл в сирийскую провинцию Хасака для подготовки курдов к провокациям против России, заявил Федеральному агентству новостей источник в Сирийской Арабской Армии (САА).

Гуманитарная деятельность России в Сирии приводит американцев в бешенство, но США не готовы менять свое поведение и прекратить бессовестный грабеж республики. По словам источника, американская сторона решила поднять свой авторитет с помощью излюбленного способа — дискредитации основных конкурентов в лице российских военных, которые постоянно доставляют гуманитарные грузы и оказывают помощь сирийцам.

Собеседник сообщил о прибытии в провинцию Хасака отряда «Психологических операций» армии США, состоящего из 40 человек. По его словам, капитан американской армии А. Кроу подготовил 20 отрядов, состоящих из членов курдской службы безопасности «Асайиш». По задумке американцев, отряд будет устраивать в отношении российских военных провокации, осуществлять свою деятельность курды будут в районах базирования военного контингента РФ.

Источник ФАН также рассказал о задачах отряда. Речь, в частности, идет об организации акций протестов сотрудниками «Асайиш», которые будут выдавать себя за местных жителей, блокировке движения российских военных колонн, забрасывании их камнями и создании преград для осуществления Россией гуманитарной деятельности на востоке САР.

«Апофеозом деятельности отряда «Психологических операций» армии США должна стать провокация, которая вынудит применить российских военнослужащих оружие. При этом первоначальная атака будет со стороны переодетых боевиков «Асайиш», но обставлено все будет таким образом, что первыми нападут российские военнослужащие», — сказал собеседник.

Не исключено, что провокация может произойти как на гуманитарной акции, так и во время передвижения российских военных патрулей. По приказу американцев каждый выезд российских военных должен сопровождаться представителями «Асайиш». «Сопровождающим» даны четкие указания по работе с россиянами, а именно провоцировать военных на агрессивное поведение и мешать при выполнении поставленных задач.