Росстат сообщил о сокращении числа браков и разводов в апреле

Москва, 13 июня. Количество заключенных браков в России в апреле сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С этими данными ознакомил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

По его словам, разводов стало на 75% меньше, чем в 2019 году. Малков в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что в апреле было зарегистрировано почти 33,8 тыс. браков.

«В прошлом году в апреле было 56 818 браков. Сокращение на 40%, снижение практически по всем регионам», — подчеркнул он.

Меньше всего свадеб было в Кабардино-Балкарии (4% от показателя 2019 года). Однако есть регионы, где заметно увеличилось количество регистраций брака. Речь идет о Курской области, Чувашии, Пензенской и Воронежской областях. Согласно данным Росстата, Липецкая область стала абсолютным лидером в этом рейтинге. Там число браков выросло практически в полтора раза.

Малков добавил, что значительно снизилось количество разводов.

«Разводов в этом апреле было 13 783, а годом ранее было 53 740», — заметил он.

Снижение составило 74,4%, передает телеканал «360».