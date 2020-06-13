Сирия, 13 июня. Минобороны Турции сообщило об аресте семи членов РПК на севере Алеппо. Террористов «спящих ячеек» ИГ1* подозревают в причастности ко взрыву в северной части Хасаки. Пятеро детей пострадали в результате взрыва в городе Аль-Фуа в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в поселении Кармани в северной части Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): пережила взрыв в городе Аль-Фуа северо-восточнее Идлиба.

ВС Турции: заявили об аресте семи курдских террористов, которые пытались организовать вылазки в северных районах Алеппо; переправили военный конвой из 60 автомобилей в провинцию Идлиб.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): обследовали территорию площадью в десять квадратных километров на юго-западе провинции Киркук в Ираке.

Провинция Алеппо

Минобороны Турции сообщило о новой попытке членов Рабочей парии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) пробраться на контролируемую протурецкими силами территорию. По данным официального Twitter-канала оборонного ведомства (tcsavunma), военнослужащим ВС Турции удалось пресечь готовящуюся вылазку курдских террористов в зоне операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». В общей сложности были задержаны семь членов курдских формирований. Более подробных сведений о действиях турецкой разведки пока не поступало.

Провинция Идлиб

Турецкие военные направили еще одну колонну с подкреплениями в Идлиб. Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает, что конвой из 60 транспортных средств пересек пункт пропуска «Кафр-Лусин» и направился в сторону турецких наблюдательных постов, размещенных на линии соприкосновения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции.

Между тем прогремел взрыв в городе Аль-Фуа к северо-востоку от Идлиба. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), детонировало СВУ, заложенное в одном из жилых кварталов, что привело к ранению пяти детей. Никаких сведений о том, какая из антиправительственных бандгрупп может быть причастна к организации взрыва, пока не поступало.

Напомним, этот населенный пункт долгое время находился в окружении террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Сирийцев удалось эвакуировать отсюда лишь летом 2018 года, в обмен на передачу городов под контроль боевиков и освобождение ряда пленных радикалов.

Провинция Хасака

Российская военная полиция приступила к патрулированию местности к западу от города Рас аль-Айн в северной части Хасаки. Twitter-канал (SOHEB2019) сообщает о том, что колонна РФ была замечена в районе населенного пункта Аль-Асадия.

Между тем поступила информация о взрыве СВУ в деревне Кармани, находящейся недалеко от города Ад-Дербасия. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (mhmdalywns56), бомба детонировала перед домом чиновника местной администрации, подконтрольной «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). О возможных пострадавших пока ничего неизвестно. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение боевики «спящих ячеек «Исламского государства».

Ирак

Информагентство Alghadeer Satellite Channel сообщает о том, что в провинции Киркук продолжается антитеррористическая операция ополченческих отрядов «Хашд Шааби». Бойцы Сил народной безопасности осуществляют мониторинг в юго-западных областях региона, обыскивая при этом заброшенные дома и пещеры, в которых могут находится укрытия террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. За время обысков ополченцы обследовали территорию площадью в десять квадратных километров.

Напомним, о полной зачистке территорий Ирака было объявлено в конце 2017 года, однако подпольная деятельность террористов все еще препятствует восстановлению мирной жизни в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.