Политолог Захаров призвал защитить россиян от лоббистов ЛГБТ-идей

Москва, 13 июня. Политолог Дмитрий Захаров подчеркнул, что в России недопустимы браки между мужчинами. Эксперт считает, что дети в таких семьях могут стать жертвами насилия.

Брачный союз между представителями одного пола противоречит российской культуре, устоявшимся общественным ценностям. Ребенок в семье с однополыми родителями не сможет полноценно жить, считает политолог.

Он уверен в необходимости принять конституционную поправку, в которой прописано, что брак в стране возможен только между мужчиной и женщиной.

«Гей-браки недопустимы в России. Это не наши обычаи и культура в целом. У нас исторически заложено формирование семьи как союз женщины и мужчины. Другого не дано. Это против нашей культуры и традиционных ценностей», — сказал Захаров.

Политолог подчеркнул, что россиян надо защищать от тех, кто лоббирует ЛГБТ-идеологию. Он привел пример США, которые славятся своей лояльностью к ЛГБТ-движению. В Штатах фиксировались случаи, когда однополые пары отдавали детей в рабство, они становились жертвами насилия.

Психиатр, психотерапевт, сексолог Анна Амбарцумян ранее выступала категорически против того, чтобы однополые пары усыновляли детей. Она подчеркивала, что жизнь в таких семья крайне негативно отразится на ребенке, сообщает «НьюИнформ».