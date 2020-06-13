Лена Миро эмоционально объяснила друзьям Ефремова, почему народ требует посадить актера

Москва, 13 июня. Популярный блогер Лена Миро эмоционально отреагировала на обращение друзей актера театра и кино Михаила Ефремова быть помягче в высказываниях в отношении артиста и объяснила, почему народ требует посадить артиста.

Миро сообщила, что в субботу ей позвонил известный актер и режиссер и поинтересовался, почему раскаяние и извинения Ефремова не остановили народное негодование. Миро назвала приятелю заслуженного артиста причину такой жесткой реакции и напомнила, что «во все времена презирали шутов», однако сейчас ситуация изменилась в противоположную сторону.

Блогер напомнила, что отец Михаила Олег Ефремов славился буйным поведением после пьянки. Она привела слова режиссера Александра Ширвиндта, который «перся» в любое время дня и ночи, чтобы «обуздать» народного артиста. Однако не только покойный Ефремов был «беспробудным алкоголиком», любовь к выпивке прослеживается и у семьи Кончаловских-Михалковых.

Миро объяснила, что причиной недовольства россиян является то, что «созданный образ «известного актера» жутко не совпадает с реальностью». Людям сложно понять, почему пьяный артист, хоть и «великий актер», должен заслуживать какое-то нисхождение за свои ошибки.

Кроме того, по мнению блогера, «все мы прекрасно понимаем, что Ефремову ничего не будет». И где обычный человек получил бы максимальный срок, артист отделается условкой, добавила Миро.

«И вы, дорогая моя глыба кино, спрашиваете, почему народ так возмутился? Я вам отвечу: достали вы уже! Поведение ваше достало! — написала блогер в «Живом журнале». — Аморальность, жадность, лицемерие, безнаказанность — достало! Деньги ваши, вседозволенность! Пьяные ничтожества, которых нужно драть и пороть на заднем дворе по утрам с похмелья, как вы того заслуживаете!»

В результате аварии 8 июня с участием Ефремова погиб один человек. В отношении артиста возбуждено уголовное дело, напомнил «Мир 24». Сейчас актер помещен под домашний арест.