Власти Чехии боятся сделать «мученика» из маршала Конева

Прага, 13 июня. Власти Чехии рассказали о трудностях, с которыми столкнулись при переименовании улицы в Праге, носящей имя маршала Конева.

По словам главы административного района Прага-3 Иржи Птачека, продолжающиеся в течение долгих лет споры о советском военачальнике и решение муниципальных чиновников снести памятник, установленный благодарными горожанами, вновь сделали актуальным вопрос о переименовании улицы в районе Жижков. Об этом пишет «ПолитПазл».

С точки зрения Птачека, все решения в этом вопросы должны приниматься местными жителями, а не властью различного уровня. Он уверен, что если поступить также, как с памятником, который демонтировали по указу районной администрации, то это может оказать «медвежью услугу». Власти Чехии боятся сделать «мученика» из советского военноначальника.

«Но мне, как политику, кажется, что если мы заставим людей, а граждане, которые там живут, сами не проявят инициативу, то сделаем из маршала Конева еще и мученика», — заметил он.

Иржи Птачек считает маршала Конева противоречивой личностью, однако он сыграл большую роль в освобождении Праги от нацистов в 1945 году. Местным жителям, которые выступают за переименование улицы, должны сами проявить свою позицию, резюмировал глава административного района Прага-3.

Напомним, дочь маршала Ивана Конева Наталья объяснила, почему не стоит восстанавливать памятник легендарному советскому военачальнику в Праге. По ее словам, не стоит давать местным радикалам новые поводы для его осквернения. Наталья Конева считает, что нужно перевезти памятник в Россию и установить в Москве.