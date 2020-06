События в центральной Африке: «Боко Харам» убивает 80 мирных жителей, вспышка чумы свиней в Нигерии

В Нигерии ловят маньяка-насильника, в Мали очередное массовое убийство народа фульбе, а «Боко харам» устраивает очередные кровавые нападения. Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о событиях, произошедших в африканском Сахеле за минувшую неделю.

Нигерия

81 мирный житель был убит в ходе нападения группировки «Боко Харам» на окрестности города Майдугури штата Борно, произошедшего 11 июня. Боевики врывались в деревни на мотоциклах и расстреливали жителей из автоматического стрелкового оружия. По словам источников, нападение было местью за убитых ранее местным ополчением членов «Боко Харам».

В этот же день группировка организовала засаду на трассе между Майдугури и Бамбоа, погибло четыре человека.

6 июня боевики «Исламского государства1 в Западной Африке» (деятельность группировки признана террористической и запрещена в РФ) напали на военную базу в Ауно в штате Борно. В ходе двухчасового боя было убито шестеро солдат, еще 45 числятся пропавшими без вести. База была разграблена и сожжена, захвачено оружие, боеприпасы и большое количество топлива. Боевики отступили только после появления авиации. Источники сообщают, что нигерийская армия знала о возможной атаке ИГ1 еще за 3 дня до нападения, однако не предприняла никаких действий.

Нигерийское правительство планирует освободить 603 находящихся в заключении боевиков «Боко Харам», раскаявшихся в своих действиях и прошедших программу реинтеграции в общество. Пресс-секретарь министерства обороны Джон Эненш заявил об успехе действующей программе и о том, что на настоящий момент уже 280 бывших боевиков были выпущены на свободу и перешли к мирной жизни.

Полиция города Дангора в северном штате Кано арестовала мужчину, которого подозревают в совершении 40 изнасилований. Среди его жертв были в том числе 80-летняя женщина и 10-летний ребенок, а сам насильник был пойман с поличным в спальне своих же детей. По словам местных жителей, они целый год жили в страхе, опасаясь, что он прокрадется в их дома.

Правительство Нигерии признало, что причиной масштабных смертей в Кано стал коронавирус. Начиная с апреля в штате резко возросла смертность, в том числе среди крупных и высокопоставленных лиц, и это стало поводом для появления конспирологических теорий. Расследование дела усложняли местные традиции, по которым тело усопшего должно быть похоронено в течение 24 часов без вскрытия и экспертизы. Однако сейчас министр здравоохранения Нигерии Осаги Эанир официально заявил, что до 60% смертей в Кано были вызваны именно COVID-19.

В стране произошла вспышка африканской свиной чумы. Вирус безвреден для человека, однако убивает свиней за несколько дней и обладает смертностью вплоть до 100%. Например, на одной из крупных ферм на юго-западе Нигерии, которая обеспечивает мясом до 50 миллионов человек, погибло уже более 300 000 свиней за несколько месяцев. Правительство направило команду ветеринаров в регион, а также предоставило кукурузу и сорго на корм для свиней.

Буркина-Фасо

В ночь с 8 на 9 июня боевики напали на позиции армии в приграничной с Мали провинции Сум. Источники заявляют об отражении атаки и взятии трофеев, в том числе пикапа, мотоциклов и нескольких единиц стрелкового оружия.

Мали

В стране расследуют массовое убийство, жертвами которого стали 43 человека. Одетые в форму вооруженных сил люди напали на деревни Бинедама и Ньянгассадиу, убивая мирных жителей и сжигая их дома. Главы деревенских общин заявили, что это была целенаправленная атака Национальной армии на представителей народа фульбе, армейское командование обвиняет в нападении боевиков радикальных исламистских организаций.

Камерун

В деревне Сагме на границе с Нигерией боевики «Боко Харам» напали на ферму. Один фермер был убит, украдено большое число овец.

ЦАР

Утром 9 июня повстанцы из группировки 3R (англ. Return, Reclamation, Rehabilitation) атаковали военную базу у города Буар на западе страны, используемую центральноафриканскими вооруженными силами и контингентом МИНУСКА. Источники сообщают об отражении атаки и гибели 5 нападавших, 17 сотрудников сил безопасности получили ранения. По некоторым данным, участие в нападении принимал лидер группировки Аббас Сидики.

Группировка 3R была создана в 2015 году для защиты народа фула от атак ополчения «Анти-балака», она контролирует приграничную с Камеруном территорию и неоднократно нападала на развернутый в ЦАР контингент ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.