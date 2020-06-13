Адвокат Жорин считает, что после видеообращения Ефремова могут взять под стражу

Москва, 13 июня. Видеообращение к семье погибшего водителя Сергея Захарова, записанное актером Михаилом Ефремовым, может стоить последнему ужесточения меры пресечения. Факт его публикации прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

Юрист обратил внимание, что запись видеоролика может стать сигналом сотрудникам правоохранительных органов для проверки соблюдения режима. Жорин напомнил, что домашний арест предполагает запрет на пользование мобильной связью и Интернетом. Он не исключает, что Ефремов мог нарушить правило: записал видео и выложил в Сеть либо переслал кому-то для публикации.

Адвокат отметил, что если сотрудники ФСИН выявят нарушение, то мера пресечения в отношении актера может быть ужесточена, его могут взять под стражу.

«Видеообращение может повлиять на ход дела негативно, если контролирующие органы посчитают это как нарушение меры пресечения, тогда она может быть суровой», — объяснил Сергей Жорин.

Кроме того, адвокат прокомментировал и настроение общественности к актеру в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, что актер находится под домашним арестом по уголовному делу об аварии со смертельным исходом. Пьяный Ефремов на своем джипе врезался в ехавший по встречной полосе фургон, водитель которого позднее умер.