Появились фото с места столкновении двух фур в Подмосковье

Москва, 13 июня. Две грузовые машины столкнулись на территории городского округа Ступино в Московской области, одна из машин загорелась. Фотографии с места ДТП появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла на трассе А-108, а именно на 12 километров южнее поселка Ивановское. По полученным данным, одна фура была с продуктами, а другая — пустая. После столкновения одно из транспортных средств загорелось. Погибших нет. Водители получили легкие травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили их в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.