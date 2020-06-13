В Рязани задержали злоумышленника, протаранившего машину Росгвардии при попытке сбежать

Рязань, 13 июня. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в серии хищений в Рязанской области. Один из злоумышленников при попытке скрыться протаранил автомобиль Росгвардии.

Сотрудники СОБР вместе с оперативниками уголовного розыска задержали на Солотчинском шоссе злоумышленников, которые подозреваются в ряде хищений в Рязанской области.

Один из злоумышленников при задержании попытался сбежать на машине, протаранив блокировавший дорогу служебный транспорт Росгвардии. Подозреваемый был задержан.

При досмотре автомобиля правоохранители обнаружили крупную сумму денег и электронные приборы для вскрытия машин. Задержанные переданы полиции для проведения дальнейших следственных действий.