Киев, 13 июня. Украина «идет на поводу» у НАТО, поскольку альянс дает средства, считает украинской политолог Михаил Погребинский.

Эксперт напомнил, что украинские войска, правоохранительные и разведывательные системы, вооружение практически полностью контролируются НАТО. Такая система действует и продолжит работать, несмотря на то, кто находится у власти, считает политолог.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал новую программу евроатлантической интеграции Украины на один год. Погребинский считает, что это никаких корректировок в политике не внесет, поскольку является лишь продолжением традиционной линии.

Он убежден, что Киев «идет на поводу» у Североатлантического альянса из-за денег. Многое зависит от того, что на все выделяются деньги, которые нужно осваивать, и если их не освоить, то в следующий раз никакого финансирования не будет.