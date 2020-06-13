Поклонники собирают деньги для перенесшей инсульт актрисы Сергеечевой

Санкт-Петербург, 13 июня. Актриса Маргарита Сергеечева после перенесенного инсульта находится в тяжелом материальном положении. Поклонники и просто неравнодушные граждане шлют деньги для 57-летней звезды советских фильмов.

Популярность пришла к ней еще в детстве, в 70-е годы, после ролей в картинах «Где это видано, где это слыхано» и «Странные взрослые». Вопреки ожиданиям многих, юная актриса выбрала своей профессией медицину, как и ее отец. Закончив медуниверситет, она пошла работать фельдшером.

В 2007 году у нее случился инсульт, ей сделали сложную операцию, реабилитационный период длился очень долго. На работу ее обратно не взяли, сославшись на инвалидность. Выживать ей приходится только на пенсию, она сейчас ухаживает и за матерью.

В одном из интервью она призналась, что сложно существовать на скромную выплату от государства. История тронула поклонника актрисы Ивана Садовникова. Он нашел ее номер телефона и обратился ко всем, кому не жалко 50–100 рублей, с просьбой перевести их Маргарите Сергеечевой.

Инициатива получила отклик от пользователей Интернета.

«Я отправила деньги, все дошло. Надеюсь, другие тоже откликнутся. Возможно, жизнь Риты и ее мамы станет легче. Очень хочется, чтобы Маргарита убедилась — ее помнят и любят, а фильмы с ней бесподобны», — рассказала одна из неравнодушных пользователей.

Стоит отметить, что актриса старается не жаловаться на свои проблемы. Она только очень сожалеет, что уже не помочь ее маме, которая стала терять зрение.

Когда позволяет время, Сергеечева ухаживает за пятью кошками и занимается выращиванием орхидей.