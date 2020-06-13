103-летний бельгийский врач пройдет благотворительный марафон. ФАН-ТВ

103-летний бельгиец Альфонс Лемпоэль, до пенсии работавший врачом, пройдет 42 километра вокруг своего дома. Мужчина будет собирать пожертвования, которые пойдут на исследования COVID-19.

По словам самого пенсионера, его вдохновил поступок столетнего ветерана Второй мировой войны Томаса Мура из Англии, который в течение трех недель обходил на ходунках свой сад для сбора денег для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Начав с шуток внутри семьи о возможности повторить такой же марафон, Лемпоэль в итоге перешел к его реализации. На сегодня он уже преодолел 14 километров, финиш запланирован на конец июня.

Будучи очевидцем пандемии гриппа 1957 года, бывший врач прямо назвал COVID-19 «гораздо более суровым».