Рицин не нашелся, но осадочек все равно остался. Колонка Голоса Мордора

Вот оно и случилось. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально признал, что история с попыткой отравления рицином трех пражских муниципальных чиновников Зденека Гржиба, Павло Новотны и Петра Колларжа является вымыслом. Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла это дело.

Как вы все знаете, история эта разгорелась несколько недель назад. Именно тогда стало известно, что мстительное КэйДжиБи решило отомстить трем отважным пражским муниципальным чиновникам. Отомстить по разным поводам. Зденеку Гржибу — за переименование площади перед посольством РФ в Праге в площадь имени Немцова, Колларжу — за снос памятника советскому маршалу Коневу, а Новотны — за памятник власовцам. Для этого была разработана целая спецоперация и выбран метод мести — отравление страшным ядом — рицином, — который должен был доставить в Прагу сотрудник КэйДжиБи под дипломатическим прикрытием.

Он и доставил. Как раз в разгар карантинного времени. Спокойно прилетел в Прагу, причем пузырек с рицином находился у него в обычной сумке. Спецслужбы Чехии были в курсе, кто прилетел и что он везет, но задержать агента не могли — дипломатический паспорт и особая процедура пересечения границы. Но для того, чтобы остановить страшное преступление, было решено сделать достоянием общественности всю ту информацию, которой обладали чешские спецслужбы. И страшная правда появилась в средствах массовой информации. Причем не только чешских. Горяченькую историю начали с удовольствием публиковать все самые честные издания этого мира. Даже в России оппозиционная пресса с удовольствием вкусила этот симпатичный пирожок.

Но, как оказалось, пирожок хоть и был симпатичный, но начинка у него была сделана из одной очень неприятной субстанции, в которую нормальному человеку даже наступать не хочется. У самой истории, разумеется, не было ни одного доказательства. Только слова, много страшных слов. В самой России от такого поворота дел немного ошалели. Сначала просто повертели пальцем у виска: вы там совсем психи, что ли? Потом рассказывать, чем же все-таки накормили мир бравые чешские спецслужбисты, пришлось и российским дипломатическим службам.

История начала пованивать вот именно тем, из чего была начинка этого симпатичного пирожка. И пришлось давать заднюю. Но официальная Прага и все самые честные СМИ мира так люто заврались, что сдавать назад оказалось очень непростым делом. А посему была выдумана некая история об «анонимном звонке российского дипломата», который якобы все это и рассказал чехам. Мол, не виноватая я, он сам пришел. Более того, и даже из столь нелепой отмазки чехи умудрились создать некий конструкт, принесший определенные дивиденды. Мол, и сам звонок был сделан для того, чтобы ввести чешские спецслужбы в заблуждение и заставить их заниматься пустой тратой времени и ресурсов вместо настоящей борьбы против гибридной агрессии России. И именно за это Чехия выслала из страны двух российских дипломатов.

Ну а уж после этого заднюю можно безопасно включать на полную, что, собственно, и сделали чешский премьер Бабиш и бравые контрразведчики. Ша, ша, уже никто никуда не идет. Да, собственно, ничего и не было. Просто недоразумение. Которое можно забыть. И обижаться нечего, а уж тем более раздувать скандал из-за такой ерунды. Отличная же позиция, напоминает страуса, который при опасности прячет голову в песок. Именно так и поступает сейчас официальная Прага. Даже не заикаясь о том, что без всяких причин выслала российских дипломатов.

Рицин не нашелся, но осадочек все равно остался. Я очень надеюсь, что Россия ответит симметрично и парочка чехов тоже отправится домой. Спускать такую подлость и наглость никак нельзя. Судя по всему, в последнее время Чехии уж слишком сильно не терпится стать авангардом русофобии для «цивилизованного» мира, и надо сказать, худо-бедно, но у них это выходит. Только пусть помнят одну вещь: русофобия — товар нестабильный. И бывает так, что за него приходится платить именно тому, кто его сам создавал и пытался продать.