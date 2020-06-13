Посол РФ не увидел позитивных сигналов от США по продлению СНВ-3

Москва, 13 июня. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что никаких позитивных сигналов от США по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) нет.

Он подчеркнул, что сейчас Москва хочет понять направление Штатов в вопросе стратегической безопасности. По словам Антонова, «архитектуры безопасности сегодня практически нет». Своим взглядом Анатолий Антонов поделился в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Есть ДСНВ, жить которому остается несколько месяцев. Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю», — заметил посол.

Как подчеркнул Антонов, российская сторона продолжит борьбу за сохранение этого механизма, однако «нужно спокойно воспринимать действия США». Он пояснил, что РФ сможет прожить без СНВ-3, так как «является ответственным ядерным государством, проводящим предсказуемую внешнюю политику в этой области».

Российский посол также прокомментировал переговоры заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, которые намечены на 22 июня. Планируется, что они состоятся в Вене. Антонов выразил надежду на то, что переговоры будут «конструктивными и позволят наметить нам конкретные шаги для того, чтобы выправить ситуацию в стратегической стабильности».

Член экспертного совета «Офицеры России» и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что продление Россией и США договора СНВ-3 должно стать призывом к другим странам присоединиться к соглашению. Таким образом собеседник прокомментировал планы провести российско-американскую межведомственную встречу.

Политолог Наталия Елисеева считает, что выход США из Договора по открытому небу связан с выборами президента, передает телеканал «360».