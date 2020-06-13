Слова Ефремова в видеообращении после смертельного ДТП озадачили психологов

Москва, 13 июня. Поведение заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который после смертельного ДТП записал видеообращение, озадачило психологов. Эксперты разошлись во мнении о степени искренности актера.

Психотерапевт Евгений Фомин считает, что состояние актера можно охарактеризовать как посттравматическое стрессовое расстройство. По его словам, на видео видны подавленность артиста, тревога и сильное чувство вины.

«В речи прослеживается катастрофизация, то есть сообщает, что все кончено, что дальше ничего больше не будет», — сказал специалист в интервью телеканалу «360».

Между тем психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров усомнился в искренности слов 56-летнего актера. Он обратил внимание на четкость речи артиста, который прошелся по всем важным вопросам после аварии.

«Самое что интересное, все это было сказано так без запинки, что сейчас мне лично в искренность слов Ефремова верится с трудом», — сказал психолог.

Он не увидел искренности раскаяния знаменитого артиста. Однако Ефремов, как и любой адекватный человек, сожалеет о случившемся, но сейчас, по мнению Жавнерова, у артиста более серьезные проблемы. Эксперт убежден, что переживания начнутся, когда Ефремов восстановит репутацию, наладит отношения с семьей и решит проблемы с работой и уголовным делом.

«Сейчас мы сталкиваемся с человеком, как вот солдат на войне, который случайно убил своего соотечественника, но ему нужно продолжать дальше воевать. Ему сейчас некогда его оплакивать, некогда его хоронить, некогда скорбеть. Ему нужно выполнить задачу», — указал психолог.

На днях в Москве машина под управлением Ефремова вылетела на встречную полосу и врезалась в Lada, напомнил «Мир 24». Водитель отечественной машины погиб в больнице спустя несколько часов после аварии.

Как пишет НСН, артист был пьяным, что доказала экспертиза. В отношении артиста возбуждено уголовное дело, Ефремов помещен под домашний арест.