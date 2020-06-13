Соловьева возмутило публичное раскаяние Ефремова спустя четыре дня после смертельного ДТП

Публичное «посыпание головы пеплом» еще не говорит об искреннем раскаянии актера Михаила Ефремова — скорее наоборот, это лишь попытка вызвать сочувствие общества. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Так собеседник ФАН прокомментировал видеообращение заслуженного артиста России, в котором тот принес извинения семье Сергея Захарова, ставшего жертвой инициированной Ефремовым аварии. Обвиняемый, который в данный момент находится под домашним арестом, пообещал материально помочь родственникам убитого им человека, заявив, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить свою вину». Актер назвал свою пьяную езду за рулем непростительным грехом и признался, что не может представить своей дальнейшей жизни с таким грузом ответственности.

«Адвокат семьи уже сказал, что та не примет этих извинений, — заявил Соловьев. — Вообще, когда от подобного рода актера поступает публичное раскаяние, невольно начинаешь рассматривать это как пиар-акцию. Если бы ему действительно было стыдно за свой поступок и жалко погибшего, он бы позвонил его семье и поговорил с ними. А когда вот это все напоказ, возникает вопрос: а текст кто писал? Сам или [Дмитрий] Быков (писатель, соавтор проекта «Гражданин поэт»)?»

По словам телеведущего, в обращении Ефремова было слишком много «внешнего» и крайне мало «искреннего». Собеседник ФАН выразил удивление тому, что артист молчал целых четыре дня и только затем решился что-то сказать в свое оправдание.

«И вы обратите внимание: говорит все только о себе любимом! — возмущен Соловьев. — И совсем мало о погибшем. Зато очень кокетливо сказано, что «пьяным сел за руль». Ну да, сел. А то, что он еще и обдолбанный был (в состоянии наркотического опьянения. — Прим. ФАН), разве можно уже не учитывать? Или он так «смягчает» тему: мол, я только алкоголик, но не наркоман?»

Телеведущий уверен, что у каждого есть право на прощение. Однако стремление его заслужить должно выражаться отнюдь не в публичной форме.

«Он убил человека, — напомнил Соловьев. — Он был пьян от спирта и от наркотиков. И вот теперь, спустя четыре дня, Ефремов говорит, что все осознал? Но ведь он пьет с 13 лет! А сколько лет он нюхает? Странно, что раньше все сходило ему с рук. Но теперь суд вынесет свое справедливое решение».

Телеведущий не исключил возможности того, что Ефремов, выйдя на свободу, вновь станет популярным артистом, таких примеров, по его словам, немало.

«Во всей этой трагедии жизнь закончилась не у актера, а у Захарова, которого тот убил. Жертва — не Ефремов и не его семья, которая много лет спокойно смотрела, как их муж и отец катился вниз, спивался и нюхал. Настоящее горе пришло к родным Захарова, и мои симпатии только на их стороне», — резюмировал собеседник ФАН.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в крайней степени опьянения (экспертиза обнаружила в его крови 2,1 промилле алкоголя — это эквивалентно одной выпитой залпом бутылке водки), спровоцировал аварию в центре Москвы, на Садовом кольце. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Помимо алкоголя, в крови Ефремова были обнаружены остаточные следы наркотических веществ — марихуаны и кокаина. Следствие возбудило два уголовных дела: нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека, а также сбыт наркотических средств. По второму артист проходит как свидетель. За ДТП ему грозит до 12 лет лишения свободы.