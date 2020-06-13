Палубная авиация Поднебесной: на что способны новые истребители Китая

Telegram-канал «Пасечник» рассказывает о модернизации парка палубной авиации Военно-морских сил Китая. Благодаря ей ВМС НОАК уже к 2025 году собираются контролировать ближнюю и дальнюю морские зоны и проецировать силу на дальние расстояния.

Неудачный опыт «Летучей акулы»

С 2013 года в морскую авиацию Китая начались поставки палубного истребителя J-15, известного как «Летучая акула», созданного для вооружения флагмана Военно-морских сил — авианосца «Ляонин». Китайские конструкторы при создании своего палубного истребителя опирались на проекты самолетов J-11B и приобретенного в 2005 году на Украине Т-10К-3 (прототип российского Су-33).

Традиционно китайские истребители получают индекс J («цзянь» — «меч»), когда их принимает на вооружение Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Головным разработчиком J-15 выступила «Шеньянская авиастроительная корпорация» (Shenyang Aircraft Corporation). По сути, китайские инженеры создали глубоко модернизированную копию российского истребителя Су-27СК.

По планам командования ВМС НОАК, J-15 на среднесрочную перспективу должен был стать основным и единственным палубным истребителем Китая, — однако к 2018 году было построено и принято на вооружение не более 24 боевых машин. За время эксплуатации J-15 зарекомендовали себя не с лучшей стороны после множества механических поломок и сбоев.

С 2016 года китайские СМИ сообщили как минимум о четырех серьезных инцидентах с этой моделью. В одном из случаев даже погиб пилот, однако Минобороны КНР подтвердило два авиационных происшествия.

Для анализа причин катастрофы вводился трехмесячный запрет на полеты истребителей J-15. Китайские эксперты пришли выводу, что причиной аварий стали несовершенство бортовых систем и недостатки двигателей, разработанных на базе летательных аппаратов 30-летней давности. Китай стремится исправить эту ситуацию, проводя работы по модернизации J-15 и созданию нового палубного самолета.

«Кречет» пятого поколения

Новый китайский вариант — находящийся в разработке перспективный истребитель J-31 (индекс FC-31 используется до принятия на вооружение). Самолет получил прозвище «Кречет» и предназначен для авианосцев, оснащенных катапультной системой взлета.

В октябре 2012 года Китай заявил о себе как о втором в мире государстве (после США), которое параллельно реализует две программы создания истребителей пятого поколения. Один из них — J-31, второй — многоцелевой малозаметный истребитель J-20 «Могучий дракон», созданием которого занимается «Авиационная промышленная корпорация Чэнду» (Chengdu Aircraft Industry Group). Первый полет J-20 совершил в 2011 году, на вооружение НОАК эта модель поступила в марте 2017 года.

Официально китайская армия практически не поддерживает проект J-31, передав все полномочия «Шеньянской авиастроительной корпорации». В Китае полагают, что J-31 может стать первым палубным истребителем полностью китайского производства. По данным китайских СМИ, к настоящему времени построено как минимум два прототипа J-31.

Изучение военно-технических изданий КНР показывает, что второй опытный образец J-31 по конструкции отличается от первого: у него цельный фонарь, несколько расширенный фюзеляж, измененное вертикальное оперение. При этом новый вариант на три тонны тяжелее предшественника.

Основные улучшения отмечены в области аэродинамики: более скрытная форма крыла, система маскировки выхлопа двигателей, а также усовершенствованная бортовая радиоэлектронная система производства национального авиастроительного концерна Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Кроме того, в носовой части второго прототипа установлена оптико-локационная станция. Отсек для вооружения увеличен, в нем размещаются до шести ракет «воздух-воздух» типов PL-10, PL-12 и PL-21. Предположительно, новые J-31 оснащены китайскими двигателями (серии WS-13), кроме того, в качестве силовой установки также могут быть использованы и аналогичные российские турбовентиляторные двигатели РД-93, Такие, например, устанавливают на истребители-бомбардировщики FC-1 Xiaolong китайско-пакистанской разработки.

Перспективы появления нового истребителя

У перспективного J-31 будет двухколесная носовая стойка шасси, это предполагает, что перспективные китайские авианосцы планируется оснастить паровыми или электромагнитными катапультами. В сравнении с J-15 меньшие размеры J-31 обеспечат ему большую маневренность при размещении на авианосце.

Палубный вариант «Кречета» предполагается оснастить складывающимся крылом большего размаха и тормозным гаком. Таким образом, J-31 по своим габаритам близок к российскому МиГ-29К/КУБ, который эксперты относят к поколению 4++. При этом у него присутствуют и признаки, характерные для истребителей 5-го поколения, например отсек для вооружения. Первый полет прототипа J-31, предположительно, должен состояться не раньше конца 2020 года.

В целом, тот факт, что компания-разработчик создает J-31 на собственные средства, предполагает, что в Китае разрабатывается прототип истребителя для отработки технологий 5-го поколения. По результатам может быть подготовлено тактико-техническое задание НОАК, осуществлена быстрая (до пяти лет) доработка опытного образца и проведены его испытания.

Успех проекта истребителя J-31 будет зависеть как от того, смогут ли китайские авиастроители достигнуть нужного технологического уровня, так и от позиции руководства Китая — примут ли «Кречета» на вооружение и будут ли продвигать на мировой рынок военной техники.