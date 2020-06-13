В офисе Зеленского зафиксирована вспышка коронавируса

Киев, 13 июня. Вспышка нового типа коронавируса зафиксирована в офисе украинского президента Владимира Зеленского, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, коронавирусом заразился вице-премьер Украины Алексей Резников. Сообщается также, что инфекцию подцепил советник президента Руслан Демченко.

Официально эта информация не подтверждена.

Отмечается, что вспышка заболевания также зарегистрирована в Управлении государственной охраны.

Накануне супруга украинского лидера Елена Зеленская сообщила, что тест на коронавирус показал у нее положительный результат. По ее словам, она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении, указал телеканал «360». Зеленская добавила, что изолирована от членов семьи, чтобы не подвергнуть их опасности.

Как пишет RT, глава украинского государства в связи с обнаружением у супруги коронавируса перешел на особый режим работы. В офисе президента Украины сообщили, что Зеленский ограничивает круг физического общения и проводит совещания в онлайн-режиме, также исключены все очные встречи с главой государства.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что «это не чума».