Вашингтон, 13 июня. Обвинения в адрес России о «вмешательстве» во время президентских выборов в США уже стали одним из элементов кампании в рамках будущих президентских выборов в Штатах. Российский сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что даже доклад бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера никак не подтверждает «вмешательство» России.

Громкие заявления о том, что скоро американское министерство юстиции опубликует расширенный доклад с минимальным количеством правок — один из этапов предвыборной борьбы, уверен сенатор.

Клинцевич объяснил, что ставшие уже традиционными обвинения в адрес РФ — это надежда «демократов» даже с помощью лжи увеличить шансы на голосовании. При этом в основе обвинений лежит «встреча» представителя американских политических кругов с неким российским адвокатом. Без подобных голословных выдумок Демпартии США сложно вести борьбу за президентское кресло, считает сенатор.

В реальности, уверен Клинцевич, лживые заявления только дискредитируют государственные органы Штатов.

Согласно прогнозам парламентария, волна обвинений стихнет после выборов, пишет iReactor.