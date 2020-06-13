Гордон признался, что не уважает Украину

Киев, 13 июня. Украинское государство не уважает собственных граждан, поэтому недостойно любви и уважения населения, заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.

По словам журналиста, он не уважает Украину, поскольку Киев плохо борется с «российской агрессией».

«Петра Порошенко не уважаю, и всю его власть не уважаю, и вообще украинское государство не уважаю. Родину люблю, государство не уважаю… за то, что оно не уважает украинцев – и меня, и вас, и всех остальных», — признался Гордон.

Гордон считает, что на предстоящих выборах голоса сельских жителей будут скупать за гроши, чтобы они проголосовали за «местных князьков».

«Поэтому на местных выборах, к сожалению, наших людей, особенно в сельской местности, можно покупать», — отметил он в эфире телеканала «НАШ».

Гордон напомнил, что в покупке голосов всех превзошел бывший президент Украины Петр Порошенко. По словам журналиста, Порошенко «шикарно изощрялся»: бывший гарант брал с граждан подписку, что он становится агитатором и платил ему государственные деньги.

«Его не покупают, конечно, нет – он агитирует, его нанимают на работу, платят 1500–2000 тысячи гривен, после чего он и его семья уже голосует за Порошенко», — объяснил Гордон.

Журналист не исключил, что на местных выборах будет применяться та же схема с покупкой голосов. Расплодившиеся «местные князьки» пойдут по следам Порошенко и купят голоса.

Ранее Гордон заявил, что владеет «профессиональными приемами», при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью. По его словам, «хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство». Он признался, что научился гипнотическим приемам у Анатолия Кашпировского, пишет телеканал «360».